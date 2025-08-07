نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ضيف شيرين حمدي على "ON" الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل نجم الجيل تامر حسني ضيفًا على الإعلامية شيرين حمدي في لقاء حصري على قناة "ON" للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه حفله في مهرجان العلمين، وذلك يوم الخميس المقبل 14 أغسطس.

يكشف تامر حسني خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء عن أسرار وحكايات يرويها لأول مرة على الشاشة، حيث يتحدث عن مشواره الغنائي والفني وأبرز التحديات التي مر بها وكيف تغلب عليها وأهم الأعمال التي قدمها.

كما يتحدث النجم عن كواليس علاقته بزملائه من كبار النجوم، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.