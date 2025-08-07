نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور يحتفل بإطلاق ألبومه "وريني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل مساء أمس النجم محمد نور بإطلاق أحدث البوماته الغنائية بعنوان "وريني"، وسط مجموعة من أصدقائه وصناع الأغنية، ملتقط مجموعة من الصور التذكارية.



واحتفل مع محمد نور العديد من صناع الالبوم ومنتج الالبوم محمد علام، واحتفل الجميع بطرح الألبوم الجديد.

تفاصيل ألبوم “وريني”

ألبوم "وريني" يحتوي على 6 أغانٍ هى: نور" واهلا وسهلا، وكنا ناويين خير، وعجبك حالي، ومن السبت للخميس، ووريني، وقد يتم طرحه رسميا اليوم على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.