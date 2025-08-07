غدًا.. تامر عاشور يلتقي بجمهوره ضمن مهرجان العلمين على مسرح يو أرينا

القاهرة - محمد ابراهيم - استكمالًا لحفلات موسم الصيف يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 8 أغسطس، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان العلمين على مسرح يو أرينا.



ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر عاشور باقة من ألمع الأغاني التي يفضلها لهُ جمهوره ومن بينها: هيجيلي موجوع، تيجي نتراهن، أنت اخترت، عشت معاك حكايات، أيام، بقول عادي، والعديد من الأغاني المُميزة له أيضًا.

وتُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة استثنائية ترسخ مكانة المهرجان كأهم حدث صيفي في المنطقة، وتعزز موقع مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.