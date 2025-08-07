نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في احتفالية بروض الفرج.. قصور الثقافة تكرم الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة روض الفرج، احتفالية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لتكريم الفائزين بجوائز مسابقة النشر الإقليمي لعام 2024، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة الأدبية على مستوى الأقاليم.

شهد الحفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، والشاعر الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والشاعر عبده الزراع، مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، والدكتورة ابتهال العسلي، مدير عام فرع ثقافة القاهرة، ومحمد الشحات، مدير قصر ثقافة روض الفرج.

في كلمته، رحب ناصف بالحضور، ونقل تحيات وزير الثقافة، ورئيس الهيئة، معربا عن سعادته بنتائج هذه الدورة وبمسابقات الأقاليم الثقافية كافة، ووجه الشكر إلى من أسسوا هذا المشروع المهم، مؤكدا أن مشروع النشر الإقليمي هو "رغيف الخبز الثقافي المصري الحقيقي الموجود على الأرض"، وأن الهيئة تدعمه بقوة باعتباره أحد أهم أوجه الدعم الثقافي المصري.

وأشار ناصف إلى أن الهيئة أطلقت هذا العام عددا من المسابقات التي تشكل نقلة نوعية في أداء الهيئة، منها: مسابقات النشر المركزي، و"مصر تقرأ"، و"مصر ترسم"، فضلا عن إعلان جائزة جديدة تحت عنوان "جائزة الثقافة الجماهيرية"، تشمل جائزتين في الأدب وأخريين في الفنون، تبلغ قيمة كل منها 100 ألف جنيه.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المميزة في اختيار الأعمال الفائزة، متمنيا للمبدعين دوام التوفيق والنجاح.

من جهته، أكد د. مسعود شومان أن مشروع النشر الإقليمي استطاع أن "يوسع المتن بهامشه"، حتى بات اليوم متنا ثقافيا راسخا، موضحا أن المشروع بدأ في بدايته بإمكانات محدودة وطباعة متواضعة، لكنه تطور وأصبح قائما بذاته، يتمتع بجماليات فنية سواء في الإخراج أو المضمون. وأضاف: "أعدنا لهذا المشروع رونقه، وأعدناه للأقاليم، حيث مكانه الحقيقي".

كما أشار شومان إلى إطلاق برنامج بعنوان "حفل توقيع"، ينظم في الإقليم نفسه، يوقع فيه الكاتب كتابه الصادر عن النشر الإقليمي، لافتا إلى أنه تم رفع ميزانية الطباعة بما يليق بقيمة هذه الإصدارات.

وفي ختام كلمته، توجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، وللشعراء والفنانين الذين أعادوا للمسابقة بريقها وبهاءها.

أما الشاعر عبده الزراع، فأشار إلى أن الاحتفال هو اعتراف من الهيئة بأهمية مشروع النشر الإقليمي، الذي يرفد الحركة الأدبية المصرية سنويا بإنتاج إبداعي رفيع المستوى في مجالات الشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنقد.

وأضاف أن المجلات الأدبية الصادرة عن الأقاليم الستة تمثل مكملا مهما لهذا المشروع، يساهم في تحقيق جزء من العدالة الثقافية التي تسعى إليها الهيئة.

واختتم الزراع كلمته بتوجيه الشكر لقيادات الهيئة على دعمهم للحركة الأدبية، وإعادة تنظيم هذه الاحتفالية بعد توقف لسنوات، مقدما التهنئة للفائزين ومتمنيا لهم مزيدًا من التميز.

وفي كلمته، هنأ الدكتور صلاح السروي الفائزين، موضحا أن أغلب الأعمال المقدمة هذا العام تعكس اهتماما عميقا بالهوية المصرية والتاريخ المصري القديم، ما يؤكد وعيا متزايدا لدى الأجيال الجديدة بمصر الجذور والتاريخ والحضارة والمستقبل.

واعتبر السروي المسابقة بمثابة "مثبار" لاكتشاف المواهب الأدبية، بما ترفد به الحركة الثقافية المصرية من أسماء وطاقات إبداعية واعدة.

وأضاف أن هذه البلاد مليئة بالقدرات والمواهب، القادرة على إنتاج كل ما هو رفيع وخطر، مشيدا بجهود القائمين على المسابقة، وموجها الشكر للفائزين والمشاركين.

وقد استهلت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض فيلم وثائقي تضمن أسماء الفائزين وأعمالهم الأدبية، وأعضاء لجان التحكيم، مونتاج وإخراج محمد شومان.

وتم خلال الحفل تكريم الفائزين في فروع المسابقة، وهم:

شعر الفصحى: ديوان "كيف تربي سحابة" للشاعر محمد إبراهيم السيد عكاشة (القليوبية).

شعر العامية: ديوان "ممنوع من السمر قبل ما تموت ضُحى الدنيا الوحيدة" للشاعر محمد محمود فهمي قطب (بني سويف).

الرواية: "كوش مملكة الذهب" للروائي كمال عقوقة أحمد (أسيوط).



القصة القصيرة: مجموعة "للعشق موسم" للقاص غريب محمد غريب "أيمن غريب" (القليوبية).

الدراسات النقدية: دراسة "مظاهر التفاعل بين الرواية العربية وفنونها السمعية والبصرية" للكاتب السيد علي أحمد الصوري (الشرقية).

أفضل مجلة إقليمية: "أوراق ثقافية" الصادرة عن إقليم شرق الدلتا الثقافي، من حيث الإخراج الفني والمحتوى الأدبي والتدقيق اللغوي.



وشمل التكريم من فريق المجلة: عمرو فرج رئيس الإقليم السابق، طارق العوضي رئيس التحرير، والدكتورة رشا الفوال مدير التحرير.

كما تم تكريم لجان التحكيم:

شعر الفصحى: الشعراء كمال أبو النور، شعبان يوسف، وعمر شهريار.



شعر العامية: الشعراء رجب الصاوي، مدحت العيسوي، ومدحت منير.



الرواية: الأدباء الدكتور صلاح السروي، سعيد نوح، وأحمد عامر.



القصة القصيرة: الدكتور جمال العسكري، الدكتور عادل ضرغام، واسم الراحل الدكتور محمد السيد إسماعيل.



الدراسات النقدية والإنسانية: الدكتور حسام جايل، الدكتور مصطفى القزاز، والدكتور خالد أبو الليل.



لجنة المجلات الثقافية: الدكتور شوكت المصري، أحمد الجنايني، والشاعر سعيد شحاتة.