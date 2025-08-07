نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة نصري تحيي أولى حفلاتها اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء أولى حفلاتها الغنائية، اليوم الخميس، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك على مسرح "يو أرينا"، حيث من المقرر أن تُقدّم مجموعة من أبرز أغانيها التي يعشقها جمهورها.

وتشمل قائمة الأغاني التي ستقدمها أصالة: ضريبة البعد، كلام فارغ، فوق، سؤال بسيط، قد الحروف، إلى جانب باقة أخرى متنوعة من أعمالها التي تحظى بشعبية واسعة.

النسخة الثالثة من مهرجان العلمين

وتُعد الدورة الحالية من مهرجان العلمين الأضخم منذ انطلاقه، لما تتضمنه من فعاليات فنية وترفيهية غير مسبوقة، إلى جانب مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والعالم العربي. ويأتي تنظيم هذه النسخة في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة صيفية استثنائية، تسهم في تعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة في الشرق الأوسط.

مشاركة فنية لافتة

ويشارك في مهرجان العلمين هذا العام عدد كبير من نجوم الطرب، من بينهم عمرو دياب، أنغام، تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب مثل مروان بابلو، ويجز، شامي، ليجي-سي، وفرقة كايروكي، حيث يُقدمون حفلات متواصلة تمتد على مدار أكثر من 40 يومًا.