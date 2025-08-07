سماح أنور تكشف أسباب غيابها الطويل عن الساحة الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة سماح أنور عن الأسباب التي دفعتها للتوقف عن التمثيل لسنوات طويلة، موضحة أن الغياب جاء نتيجة ظروف شخصية وصحية، إلى جانب الأوضاع العامة التي كانت تمر بها البلاد في فترات سابقة.

وقالت أنور، خلال لقائها في برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، إنها ابتعدت عن التمثيل لمدة 20 عامًا، مشيرة إلى أن عودتها جاءت في وقت تغيرت فيه ملامح الصناعة الفنية بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها ترفض حصرها في أدوار الأم فقط، مؤكدة أنها ترى ضرورة وجود خط درامي مستقل لشخصيتها في أي عمل تشارك فيه، وليس الاكتفاء بكونها "أم" ضمن الأحداث.

وأعربت الفنانة عن استيائها من غياب أرشيف أعمالها القديمة عن الإنترنت والمنصات الرقمية، قائلة: "كأنّي مكنتش موجودة ومعملتش حاجة، بس هنمشيها صدفة".

وفي سياق حديثها عن بداياتها، أوضحت أنها حققت نجاحًا في السينما بفضل تقديمها صورة مختلفة للفتاة المصرية، بعيدًا عن القوالب التقليدية، مضيفة: "كنت عايزة أقدم نموذج مختلف عن البنت الجميلة والشيك، ومحدش كان مقتنع إني أعرف أعمل أكشن، لكني نجحت في ده".