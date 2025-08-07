نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جوائز لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ18 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مساء أمس تكريم عدد من صناع عدد من المسرحيات وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري في دورته الـ18.

الجوائز:

جوائز لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها: نادين أشرف عن عرض ( الوحش )

العمل الجماعي ( حواديت ) للمخرج خالد جلال

وجدي الفوي عن عرض ( الباروكة )

جائزة أفضل دعاية مسرحية حصل عليها يوسف صقر، أما جائزة أفضل اشعار ففاز بها أحمد زيدان عن عرض ( ثرثرة )، وفاز بجائزة أفضل دراماتورج محمد عادل النجار عن عرض ( جرارين السواقي )، وفاز بجائزة أفضل أداء حركي سالي أحمد عن عرض ( كارمن )، وفاز بجائزة أفضل موسيقي محمود عز ومحمود شعراوي عن عرض ( جسم وأسنان ) وزياد هجرس عن عرض ( ثرثرة )، جائزة أفضل تصميم إضاءة فاز بها محمود الحسيني كاجو عن عرض ( محاكمة ارثر ميلر )، جائزة الأزياء فازت بها رحمة عمر عن عرض ( مارلين ) وجائزة الديكور فاز بها مناصفة محمد طلعت عن عرض ( جرارين السواقي ) وأحمد شربي عن عرض ( كارمن )، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها محمد عادل النجار عن عرض ( أول من رأي الشمس ).

وفاز بجائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة بين نيللي الشرقاوي ونغم صالح، أما جائزة أفضل ممثل صاعد فاز بها مناصفة لسعيد سلمان عن عرض ( الوحش ) وأمير عبد الواحد عن عرض ( الإخوة كرامازوف)، وأفضل مؤلف مسرحي فاز بها محمود جمال الحديني عن عرض ( يمين في أول شمال )، وأفضل ممثلة دور ثاني فازت بها الاء علي عن عرض ( الإخوة كرامازوف)

أفضل دور أول نساء فازت بها ريم أحمد عن عرض ( كارمن )، وفاز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني رجال فاز بها مناصفة لعبد الرحمن مصطفي ومحمد الشاهد.

وفاز بجائزة أفضل ممثل دور أول رجال فاز بها محمد ناصر عن عرض ( العشاء الأخير ) وفاز بجائزة أفضل مخرج صاعد ( محمد أيمن ) عن عرض ( الأولاد الطيبون يستحقون العطف )، أما جائزة أفضل اخراج مسرحي فاز بها مازن الغرباوي عن عرض ( جسم وأسنان وشعر مستعار )، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي ثاني ( كارمن ) للمخرج ناصر عبد المنعم، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي أول ( جسم وأسنان وشعر مستعار )