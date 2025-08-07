نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال شعبان يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، وقال إن الجميع قلق على الفنان بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها للعناية المركزة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" أن الفنان خرج من العناية المركزة وهو الآن في الغرف العادية، والحالة الصحية للفنان محمد صبحي تتحسن.

ولفت إلى أن محمد صبحي رمز من رموز الفن الجميل، وكان له دور كبير في إعادة إعمال العشوائيات، ومواقفه معرفة للكثير، وهو محب للفن.

أشرف زكي يكشف تفاصيل حالة محمد صبحي



سبق أن كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، آخر التفاصيل للحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة، ويقوم بعمل بعض الإجراءات والفحوصات داخل المستشفى.

وقال زكي في بيان له، إنه يطمئن جمهور النجم الكبير، مؤكدًا أنه يتابع الحالة الخاصة بالفنان محمد صبحي بنفسه وسط اهتمام طبي كبير، وأن الفنان سيعود إلى منزله خلال وقت قصير.