نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 أغسطس.. فيلم “ماما وبابا” في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن صناع فيلم ماما وبابا عن طرحه رسميًا بدور العرض السينمائي يوم 27 أغسطس الجاري، لينضم إلى قائمة أفلام موسم صيف 2025، وكشف القائمون على العمل عن البوستر الدعائي الأول، على أن يُطرح البرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم “ماما وبابا” في السينمات 27 أغسطس.. ياسمين رئيس وتوتا في كوميديا اجتماعية جديدة

أبطال فيلم ماما وبابا

الفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن “توتا”، ويشاركهما وئام مجدي وعدد من الأطفال، في عمل ينتمي إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، وهو من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، وإنتاج محمد رشيدي.

وتواصل ياسمين رئيس حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم الست لما، الذي تشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم منهم يسرا، ماجد المصري، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، محمد أنور، وغيرهم. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه حول قضايا نسائية اجتماعية متنوعة، وتجسد ياسمين من خلاله شخصية “وفاء”، شابة جريئة وأنيقة تتعرض لحادث تحرش داخل سيارة أوبر يغير مجرى حياتها.

أما محمد عبد الرحمن “توتا”، فينتظر عرض فيلمه الجديد بيج رامي، الذي يجمعه برامز جلال في ثاني تعاون سينمائي بينهما بعد سبع البرمبة (2019). ويشارك في الفيلم عدد من النجوم بينهم بسمة بوسيل، نسرين أمين، محمد أنور، محمود حافظ، وهدى الإتربي، وهو من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي معتاد على طريقة أفلام رامز جلال.