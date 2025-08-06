محمد منير يطمئن جمهوره ويؤجل حفل مهرجان العلمين بسبب وعكة صحية

أحمد جودة - القاهرة - الكينج يعتذر عن حفل العلمين ويؤكد: “أنا بخير وهستأنف نشاطي قريب”





أعلن النجم الكبير محمد منير عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استلزمت دخوله في مرحلة علاج، ما استدعى تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس الجاري.

وطمأن منير جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، حيث قال في بيان رسمي: “أطمئن كل الجمهور والمحبين إني بخير بعد تعرضي لوعكة صحية، وحاليًا في مرحلة استكمال العلاج، ونظرًا لهذا الظرف المرضي الطارئ تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررًا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل، وخلال أيام سأقوم باستكمال تسجيل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات".



ويستعد محمد منير خلال الفترة المقبلة للعودة إلى نشاطه الفني، حيث يعمل على استكمال ألبومه الجديد الذي يضم عددًا من الأغاني التي تحمل طابعًا إنسانيًا، ومن المقرر أن يعلن قريبًا عن جدول حفلاته المقبلة.