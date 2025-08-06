بالبينك.. بوسي تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت بوسي جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “بوسي” وهي ترتدي توب باللون البينك،وشورت من نفس اللون،ووضعت ماكياج هادئ مناسب لبشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل كبير معها.

اخر اعمال بوسي

وقدمت بوسي بالاشتراك مع النجم المغربي سعد لمجرد أغنية "الشقاوة"، من فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وعادل كرم وأحمد عصام السيد وخالد الصاوي، من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وانتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني.

وايضا قدمت أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كما قدمت بوسي بالاشتراك مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أغنية فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يعرض حاليا في السينمات، من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي ومجموعة من النجوم.