محمد علي رزق يُفجّر مشاعر الجمهور بحكاية رحيل والده في "بعد الغياب" مع يارا أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - "الحزن يُولد كبيرًا ويصغر".. ظهور مؤثر لمحمد علي رزق في برومو "بعد الغياب"





يكشف الفنان محمد علي رزق لأول مرة تفاصيل موجعة عن وفاة والده قبل زفافه بأربعين يومًا، وذلك في ظهوره المؤثر ضمن البرومو الثاني لبرنامج "بعد الغياب"، الذي تقدمه الإعلامية يارا أحمد، والمقرر عرضه غدًا عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وقد طرحت المذيعة يارا أحمد البرومو الثاني من البرنامج، حيث ظهر الفنان محمد علي رزق وهو يروي لحظات مؤثرة من حياته قائلًا: "يوم وفاة أبي كنت أحمل بطاقته، وكل شيء يُولد صغيرًا ويكبر، إلا الحزن، فهو يُولد كبيرًا ثم يصغر، وذاك نوع من أنواع رحمة الله بنا".

وأضاف: "أسترجع ذكراه وأبكي، وأحيانًا تحدث مواقف تجعلني أستعيدها وأضحك.. هذا الحزن لا يُنسى".

وتابع قائلًا: "قلت لهم: والدي مات، ضعوا لي أي كمية من البنزين لألحق به، والناس لم تعرف كيف تواسيني ولا كيف تتصرف".

ويروي رزق موقفًا إنسانيًا عن والده قائلًا: "كان قد أعطى مالًا لزوج شقيقتي وطلب منه أن ينزل ويشتري للناس كراتين مياه، لأنهم سيصومون ويسافرون لحضور مراسم الدفن، وقال له: اجعلهم يشربون قبل دوت الخليج". وأضاف: "صلى دوت الخليج، وجلس يستمع لآيات دوت الخليج من القرآن الكريم، ثم تمدد على الأريكة وهو يلعب مع حفيدته.. كانت تغفيلة".

واختتم قائلًا: "كل هذه اللحظات لا تزال محفورة في ذاكرتي رغم أنني أبدو متماسكًا، نعم قد تنزل دموع بسيطة أحيانًا، نحزن كثيرًا، لكننا نعيش".

يأتي برنامج "بعد الغياب" بدافع تجربة شخصية عاشتها الإعلامية يارا أحمد، التي فقدت والدها في الفترة الأخيرة، وهو ما شجعها على تقديم هذه التجربة الإعلامية لمساندة الذين مرّوا بمرارة الفقد، من كافة الجوانب الإنسانية والقانونية والدينية والنفسية، فضلًا عن تسليط الضوء على تجارب المشاهير في التعايش مع الألم وتحويله إلى طاقة نجاح.

ويُعرض برنامج "بعد الغياب" بالتعاون مع شركة "TAG Media"، ومن إخراج أحمد عبد المقصود، وتصوير بولا ميلاد "بيجو"، وإعداد منى عقبي ورانيا عبد اللطيف، والمونتاج كريم ياسر وممدوح خالد وتوني عاطف.

يُذكر أن يارا أحمد قدمت في الفترة الماضية برنامج "Free Time" وبرنامج "نجمك مع يارا" عبر قناة "هي"، وحققت بهما نجاحًا كبيرًا، وتصدرت التريند أكثر من مرة، ومن أبرز تلك الحلقات، الحلقة التي استضافت فيها الفنانة حورية فرغلي.