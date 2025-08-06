ماغي بو غصن تتألق بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ماغي بو غصن صور لها تتألق من خلالها،وذلك في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ماغي” وهي ترتدي توب كب باللون الأبيض، وبنطلون جينز، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها،وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من المتابعين معها

ماغي بو غصن وآخر أعمالها الدرامية

تشارك الفنانة ماغي بو غصن حاليًا في تصوير الموسم الثالث من مسلسل “للموت” من تأليف: نادين جابر، إخراج: فيليب أسمر، إنتاج: إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

أحداث مسلسل للموت الجزء الثاني للنجمة ماغي بو غصن

تدور أحداث العمل حول شابتين هما سحر”ماغـي بو غصن “”وريم “دانييلا رحمة اللتان تلاحقان الأثرياء وتوقعان بهم، حيث تتزوجان ثم تتطلقان بعد حصولهما على النفقة. تستطيع ريم أن تتزوج من رجل الأعمال الثري هادي/ محمد الأحمد، بينما يقع في غرام سحر شقيقه باسل/ خالد القيش، ونتج عن ذلك عدد من الأحداث والصراعات.





المشوار الفني للنجمة ماغي بو غصن والسيرة الذاتية عن حياتها



ولدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروسًا في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز. درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي «الأخوان» و«المغاور» على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي»، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل اخرجه باللهجة السعودية التي اتقنتها. قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود».

أهم الأعمال الفنية التي قدمتها النجمة ماغي بو غصن

(2022) للموت 2

(2021) للموت

(2020) أولاد آدم

(2019) بروفا

(2018) ثورة الفلاحين

(2018) جوليا

(2017) كاراميل

(2016) يا ريت

(2016) مدرسة

(2015) 24 قيراط

(2014) جحيم من سلسة كفى

(2013) أوبيرج

(2012) مريانا

(2012) ديو الغرام

(2011) آخر خبر برنامج كوميدي

(2011) متل الكذب

(2010) متر ندى

(2009) ليالي

(2008) دكتور هلا

(2008) عصر الحريم

(2003) كوابيس منتصف الليل

(2003) صارت معي

(2003) حمام القيشاني (ج5)

(2003) قبل الغروب

(2002) الجبال حين تنهار

(2002) هولاكو

(2002) أقبية الموت

(2002) حد الهاوية

(2002) أبو الطيب المتنبي (تيوفانو)

(2002) حمام القيشاني (ج4)