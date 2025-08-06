شاهد.. معتصم النهار بأحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك معتصم النهار جمهوره بصور له من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهر “النهار” وهو يرتدي قبعة باللون الأسود،وعلق على الصور قائلا: "يظهر الانضباط..تتحدث الطاقة"، مما أثار تفاعل وإعجاب الجميع من الجمهور معه.

أحدث أعمال معتصم النهار

بدأ معتصم النهار خلال الفترة الماضية تصوير مسلسله الجديد أنا إنت إنت مش أنا، أولى تجاربه في الدراما المصرية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

ومن المقرر أن معتصم يظهر بشخصية شاب يخترع روبوتات ويعمل في عالم الميتافيرس خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل أنا إنت إنت مش أنا



ويشارك في بطولة مسلسل أنا إنت إنت مش أنا، بجوار معتصم النهار كل من ميرنا نور الدين، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج هشام الرشيدي ومن إنتاج إيهاب منير، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

آخر أعمال معتصم النهار



وشارك معتصم النهار في رمضان 2025 بمسلسل نَفَس، ودارت أحداثه حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق، بين حبيبها القديم غيث وبين المضي في قصة حبها الجديدة.

وضم مسلسل نَفَس في بطولته معتصم النهار، عابد فهد، دانييلا رحمة، أحمد الزين، إلسا زغيب، وسام صباغ، رانيا عيسي، إيلي متري، حسين مقدم، يارا خوري، ونهلة عقل داود، ومن تأليف إيمان سعيد وإخراج إيلي السمعان.

كما شارك في مسلسل لعبة حب، ومن بطولة معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس، وحسام تحسين بك، ومن إخراج فيدات أويار، دارات احداثه في إطار درامي رومانسي تشويقي، حول شاب ثري يقع في حب فتاة فقيرة، ثم يكتشف لاحقًا أن قريبته وجده هما من دفعا المال إلى هذه الفتاة استغلالًا لاحتياجها، لكي توقعه في حبها ويتزوجها، وتتوالى بعدها الأحداث.

الفنان معتصم النهار وبداياته الفنية



بدأ مشواره الفني في عام ٢٠٠٧ عندما شارك في مسلسل “خالد بن الوليد”، وحقق نجاحًا ملحوظًا في الدور الذي قدمه، وفي عام ٢٠١٦ كاد معتصم النهار أن يفقد حياته، عندما سقط ما يقرب من ١٥ قذيفة على دمشق، وأدى القصف إلى احتراق منزله وسيارته وإصابته بشظايا متفرقة في جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.