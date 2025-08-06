عاجل.. رامي جمال يعلن تأجيل حفله بالعلمين لأجل غير مسمى لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان رامي جمال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تأجيل حفله بالعلمين لأجل غير مسمى، وذلك بسبب مرض الكينج محمد منير.

رامي جمال يعلن تأجيل حفله بالعلمين لأجل غير مسمى

وكتب رامي جمال: اولا الف سلامة على الغالي الكينج محمد منير نشوفك بمليون سلامة، ثانيًا بما اني كنت بتشرف اني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم ٨/١٦ مع استاذنا يبقي الحفل ما ينفعش ولا يمكن يكون غير معاه بعد ما نتطمن عليك يا حبيبي.

واضاف رامي: بعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه علي يوم ١٦ ان الحفل لازم يتأجل لحد ما نتطمن على العبقري القيمه والقامه المصرية المحترمة محمد منير دعواتكم يخف ويقوم ب الف سلامه ولما يتم تحديد ميعاد تاني هنعرفكم وبشكر شركه تذكرتي علي المجهود الجميل اللي عاملينه معانا وفي المهرجان عموما وتحيا مصر.

أحدث اعمال رامي جمال

ومن ناحية اخري، تعاون رامي جمال مع الفنان التونسي الشاب نوردو في أغنية "زي الخطاف" رامي قدّم الجزء الرومانسي بكلمات قوية وحس موسيقي، بينما أضفى نوردو بصوته ولمساته الشبابية طاقة مغايرة جعلت الأغنية أقرب إلى جمهور جيل جديد من المستمعين.

اخر اعمال رامي جمال

وكان أخر ألبومات النجم رامى جمال "محسبتهاش" وتميز بتنوعه الفني وتعاونه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ما أضفى عليه غنىً موسيقيًا وكلمات مؤثرة، ويُعد "محسبتهاش" خطوة مهمة في مسيرة رامي جمال، ليس فقط من حيث الانتشار، بل أيضًا من حيث النضج الفني والتجديد في الأسلوب والصوت.