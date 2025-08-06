وعكة صحية تؤجل حفل الكينج محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -



نظرا لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى،تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة الذي كان مقررا إقامته يوم 16 أغسطس المقبل ويواصل حاليا استكمال علاجه.



وخلال الأيام المقبلة يستعيد نشاطه الفني ويستكمل تسجيل أغنيات ألبومه الجديد وكان طرح له قبل أيام أغنية " أنا الذي " وسبقها دويتو " الذوق العالي " مع النجم تامر حسني وحقق الدويتو نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.

الكينج محمد منير والنجم تامر حسني دويتو الصيف بأغنية “الذوق العالي”

وكان الكينج محمد منير بدأ موسم الصيف بأغنية " ملامحنا" وحققت نجاحا جماهيريا ساحقا..

يلاقي الكينج كل الرعاية من الطاقم الطبي في المستشفي الذي أجري فيه الفحوصات الطبية وسيكون في منزله خلال أيام لاستكمال تسجيل باقي أغاني ألبومه الجديد الذي يضم أغاني تحمل معاني انسانية تلمس احاسيس وملامح الناس.