قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبةنشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم، قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن القطع المنهوبة البالغ عددها 53 معروضة حاليًا بمتحف الفن الإسلامي في دولة الكويت.

ولفت البيان إلى أن هذه القائمة هي الـ(٢٧) التي تصدرها الهيئة بشكل مستمر لرصد وتتبع القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات والمتاحف في الخارج.

وطالبت الهيئة العامة للآثار الجهات الدولية المعنية بوقف مثل هذه المزادات لمخالفتها للقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن وإعادة الحق لأصحابه، داعية كل من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

- تويترXا. x.com/goam_ye

- الفيس بوك: facebook.com/YEMENGOAM

- تيليجرام: t.me/Goam_ye

- اليوتيوب: youtube.com/@Goam_ye

٭E.mail [email protected]