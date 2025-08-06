ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها: "صوت الشعب" أمسية شعرية غنائية على المسرح الصغير بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم -

فى إطار المبادرة الوطنية لوزارة الثقافة مصر تتحدث عن نفسها وفى سياق فعالياتها لشهر أغسطس 2025 والذى يحمل عنوان صوت الشعب ( إنتوا قلب الحكاية ) تقدم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى وبالتعاون مع جمعية محبى الشيخ إمام للفنون والآداب أمسية شعرية غنائية فى السابعة مساء الخميس ٧ أغسطس على المسرح الصغير.

وتستضيف نبيل عبد الفتاح، الشاعر زين العابدين فؤاد، الباحث محمود عزت إسماعيل والفنان ماريو سعيد ويديرها الكاتب هشام أصلان وتشمل فقرة فنية بمشاركة أحمد الرفاعى، تقى طارق والعازفين محمود العطار( عود)، علاء عصام(إيقاع)، إسلام خليفة( كمان)، بيتر رومانى ( ناى).