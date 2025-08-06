تامر فرج يكشف تفاصيل زيجاته الخمسة وزوجته تعلق

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان تامر فرج، إنه لا يرى أن زيجاته الخمسة السابقة كانت فاشلة، معتبرًا أن كل علاقة هى تجربة إنسانية تمر بمراحل وتنتهي، مؤكدًا أنه لم يندم على أي زيجة خاضها، وأن جميع زوجاته السابقات ما زلن موضع احترام في حياته.

وأضاف أنه تعمد أن يكون صريحا منذ البداية مع زوجته الحالية، وأخبرها بتفاصيل زيجاته الخمسة في اول حديث رسمي بينهما، قائلًا: "لو كانت قلقت من أولها وخافت من موضوع زوجاتي الخمسة، مكنتش هحاول ولا هزعل لأني كنت هبقى متأكد إن مش هى إللي هتكون مناسبة ليا".

من جهتها، أوضحت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج خلال استضافتهما في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين إيمان عز الدين ومها بهنسي أنها وافقت على خوض تجربة الزواج من الفنان تامر فرج بعد علمها بزواجه 5 مرات لأنه اعترف لها بهذا الأمر إلى جانب أن ذلك يعني أنه ليس من الرجال الذين يجبرون المرأة على العيش معهم.



