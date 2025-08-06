تامر حسني يطلب من الدولة تحقيق فكرته الذي نادي بها في "ريستارت" لمساعدة المرضي والمحتاجين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من فيلم ريستارت الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض وأيضًا عبر منصة يانغو بلاي، وكان المشهد يناقش فكرة مساعدة المحتاجين والمرضي وعمل تطبيق خاص لجمع التبرعات بسهولة.

حيث نشر تامر حسني الفيديو وعلق عليه قائلًا: "يارب الدولة تطبق فكرتي اللي ناديت بيها في الفيلم، إن شاء الله مش هيبقى في حد محتاج يتعالج ومش هيلاقي. محلولة وبجنيه واحد وبدوسة واحدة يعني لو جالنا حتى كل يومين “ادفع جنيه عشان تنقذ حياة مريض”يعني في الشهر أنت دفعت ١٥ جنيه، شوف هتنقذ حياة كام بني آدم هيفضلوا ليك ولعيلتك وإخواتك وولادك صدقة جارية طول العمر".



وتابع قائلًا: "يارب الدولة تطبقها يارب وزارة التضامن تسمع فكرتي يارب الفكرة دي توصل لأعلى جهات في مصر منشنوا الجميع يارب خير أنا متفائل بتطبيق الفكرة دي في أسرع وقت يارب".

منشور تامر حسني

تفاصيل فيلم ريستارت لـ تامر حسني



يعرض حاليًا في جميع دور العرض فيلم "ريستارت" لنجم الجيل تامر حسني الذي تشاركه البطولة به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني

أحداث فيلم "ريستارت"



تدور أحداث “ريستارت” حول “محمد”، فني هواتف بسيط يحلم بالزواج من “عفاف”، من شخصية مؤثرة على مواقع التواصل، لكن ضيق الحال يدفعهما لتجربة طريق الشهرة عبر الإنترنت، بدعم من عائلتهما الكوميدية وبتدخل وكيل رقمي غامض يُدعى “الجوكر”، يحققان شهرة مفاجئة، لكن سرعان ما تختبر العائلة ثمن النجاح عندما تبدأ القيم في التلاشي أمام الأضواء والمال.

تامر حسني

طاقم عمل فيلم "ريستارت"



يشارك في الفيلم إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.