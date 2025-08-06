اغنيه «صعبتها ع اللي بعدي» لـ كارمن سليمان ترند يوتيوب السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت القنانة كارمن سليمان ترند يوتيوب السعودية خلال الساعات الماضية، بـ أحدث أغنياتها بعنوان 'صعبتها ع اللي بعدي'، وهي رابع أغنية تصدرها من ألبومها الجديد 'أصح غلطة'، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والمنصات الرقمية.

تفاصيل ألبوم 'أصح غلطة'

ويضم ألبوم كارمن عشر أغانٍ متنوعة، يمثل مرحلة جديدة في مشوار كارمن الفني، حيث يضم: 'فيك حيل تكدب' – 'الدنيا رايقة' – 'صعبتها ع اللي بعدي' – 'يا زعلانين' – 'عمر تاني' – 'طبطب عليا' – 'إنت وبس' – 'أناني إنت'، إلى جانب أغنيات أخرى سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

كلمات أغنية "صعبتها ع اللي بعدي":

لسه تعبك مابتداش..للأسف هتشوف كتير

لما بُكره هاتكتشف..ان انا الحب الأخير..

في حاجات راحوا وخلاص مش هتلاقيهم

مهما هتقابل فيه ناس هتشوفني فيهم

صعبتها ع اللي بعدي..كل اللي هاييجي ماشي

ومحدش بعد مني..هايلاقي مكان فاضله..

صعبتها ع اللي بعدي..وانا قولتها وانت ماشي

اللي بيتخلى عني..خسران العمر كله..

اللي هايكمل معاك..للأسف مالهوش حياة

مين يسيبلك دنيته..وانت أصلا مش معاه ؟

في حاجات مع غيري مش هاتحس بيها

واما هايبص ف عينيك هايشوفني فيها..

صعبتها ع اللي بعدي..كل اللي هاييجي ماشي

ومحدش بعد مني..هايلاقي مكان فاضله..

صعبتها ع اللي بعدي..وانا قولتها وانت ماشي

اللي بيتخلى عني..خسران العمر كله.

صناع ألبوم 'أصح غلطة'

وتتعاون كارمن في ألبوم 'أصح غلطة' مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: تـوما، مدين، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو الشاذلي، كريم نيازي، عمرو الخضري، شادي ديفيد، عمرو المصري، يحيى يوسف، وأسامة الهندي.