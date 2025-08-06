تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي.. و"المهن التمثيلية" تكشف عن سبب الأزمة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحالة الصحية للفنان محمد صبحي تحسنا كبيرا، حيث تماثل للشفاء بعدما دخل أمس الثلاثاء المستشفى بعد تعرضه للإغماء في منزله، ودخل صبحي العناية المركزة لضبط بعد الأمور الصحية، لتتحسن حالته اليوم.

فاجأت الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره ومحبيه في الوسط الفني، بعد أن تم نقله إلى أحد المستشفيات صباح الثلاثاء إثر تعرضه لإغماءة مفاجئة ناتجة عن الإجهاد، حسب ما أفادت مصادر مقربة من أسرته.

استقرار الحالة.. وتوقعات بالخروج اليوم

ووفقًا لتصريحات مصدر طبي مطّلع، فإن حالة الفنان محمد صبحي الصحية بدأت تتحسن تدريجيًا، بعد تلقيه الرعاية اللازمة، إلا أنه لا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، ومن المرجّح أن يسمح له الأطباء بالخروج خلال الساعات القليلة القادمة حال استمرار التحسن.

مجهود مضاعف وراء الأزمة

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان صبحي يعاني من إجهاد شديد نتيجة العمل المتواصل والتفاني في مشاريعه الفنية، مما أدى إلى شعوره بالإعياء والتعرض لنوبة إغماء استدعت نقله للمستشفى فورًا للاطمئنان عليه.

وأضاف زكي في مداخلة تلفزيونية أن النجم الكبير يتمتع بروح عالية ومعنويات مرتفعة، مشيرًا إلى أنه بدأ يتماثل للشفاء، موجهًا الشكر لكل من تواصل للاطمئنان على الفنان القدير.

جمهور قلق ومحبة لا تنتهي

منذ انتشار خبر الوعكة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التضامن والدعاء بالشفاء العاجل، حيث عبّر جمهور صبحي عن قلقهم الشديد، وانهالت التعليقات التي تؤكد مكانته الخاصة كأحد أعمدة المسرح العربي وصاحب البصمة القوية في الدراما والتربية الفنية.

المسيرة الفنية للفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي ولد في الـ 3 من مارس عام 1948 في القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

فور تخرجه صدر له قرار تعيين بوظيفة معيد، ولكنه رفض مقابل تنمية موهبته الفنية، قام بتأسيس فرقة استوديو 80 وقدم من خلالها أعمالا مميزة برفقة الراحل لينين الرملي واللذان نجحا سويًا في تقديم العديد من المسرحيات، كما أنه بدأ حياته الفنية كـ كومبارس أمام العدي من أهم النجوم، حتى استطاع ببراعته الالتحاق بهم في الصفوف الأولى، بدأ اهتمامه بالفن منذ الطفولة لقرب منزله أسرته من شارع محمد علي، ووجود عدد من المسارح ودور السينما في محيط منطقة نشأته، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970.



في عام 1968 بدأ صبحي العمل في أدوار صغيرة ككومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي،عبد المنعم مدبولي.



قدّم محمد صبحي للمسرح 28 عرضًا، منها "هاللو شلبي، وهاملت وغزل البنات، وخيبتنا، وهاللو أمريكا"، كما تألق على شاشة التليفزيون بـ13 مسلسلًا، أبرزها "رحلة المليون، وسنبل بعد المليون، وفارس بلا جواد وعائلة ونيس".



وفي السينما شارك في بطولة 26 فيلمًا، أبرزها: "الكرنك، وهنا القاهرة، وأونكل زيزو، وعلى بيه مظهر، والعميل رقم 13، والشيطانة التي أحبتني".

وفى عام 1985 قدم النجم مسرحيته الهمجي والتي لاقت نجاحًا كبير، وجسد خلالها شخصية آدم عبد ربه، والذي يناقش الكثير من الصفات البشرية المكروهة مثل النفاق والحسد والغيرة.



يعتبر اسم سنبل، من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالفنان محمد صبحي، حيث قدم شخصيته بمسلسل سنبل ورحلة المليون، وهو شاب فقير يسعى لجمع امواله من أحد النصابين، يبدأ في استثمار أمواله والانتقام من لطفي الذي جسد دوره الفنان جميل راتب الذي استغل طيبته وسذاجته واستولى على كليته.



في عام 2002 عرض مسلسل فارس بلا جواد للنجم محمد صبحي، وهو مسلسل تاريخي يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر من تأليف وبطولة محمد صبحي، تم عرضه لأول مرة في رمضان 2002 وهو من إخراج أحمد بدر الدين.



وناقش المسلسل بطريقة كوميدية، الصراع العربي الإسرائيلي وتضمن مقتطفات من بروتوكولات حكماء صهيون وهو الكتاب الذي أثار جدلا منذ صدوره أول مرة عام 1905.