وليد منصور يتعاون مع نيكول سابا في "دوشه" ويطلق أولى أغانيه "خد هنا"

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت النجمة اللبنانية نيكول سابا مساء اليوم الأربعاء اغنيتها الجديدة "خد هنا" على قناتها الخاصة علي مواقع على يوتيوب وصفحاتها على التواصل الإجتماعي ومختلف منصات الموسيقي.

تفاصيل أغنية “خد هنا” لـ نيكول سابا

"خد هنا" كلمات أحمد جابر وألحان علي الخواجه وتوزيع امين نبيل وهندسة صوتية ماهر صلاح وإنتاج وليد منصور.

نيكول سابا ووليد منصور وعلي الخواجة

وليد منصور يشارك نيكول سابا الاحتفال بإطلاق أغنية “خد هنا”

وكان المنتج وليد منصور قد شارك النجمة نيكول سابا الإحتفال بإطلاق "خد هنا" ومن المقرر إطلاق باقي أغنيات الالبوم علي فترات منتظمة كل 20 يومًا.

كواليس أغنية خد هنا

وتعد "خد هنا" أولى اغاني ألبوم نيكول سابا الجديد " دوشه" والذى تتعاون فيه مع المنتج وليد منصور الذى يحسب له نجاحه فى إعادة الفنانة روبي للغناء بالبوم "حته تانية".