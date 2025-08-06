نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بصمة" للموهوبين بقاعة زياد بكير فى الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرضًا بعنوان (بصمة) لمجموعة من النشئ الموهوب تحت إشراف الفنانة الدكتورة هبة محمود ويفتتح فى السابعة مساء الأحد 10 أغسطس ويستمر حتى الثلاثاء 12 أغسطس بقاعة زياد بكير فى المكتبة الموسيقية.

تفاصيل معرض “بصمة” في دار الأوبرا المصرية

يضم المعرض أكثر من 70 لوحة متنوعة من إبداعات مجموعة من الواعدين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والسادسة عشر ومنفذة بمختلف أنواع الألوان والخامات منها الجواش، الزيت، الأكريلك، الأكاسيد والصلصال وبتقنيات تعتمد على إستخدام الأصابع لتظهر بصماتهم وطاقاتهم وشخصياتهم على الأعمال التى تتناول موضوعات متعددة.