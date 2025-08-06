نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند ببوستر أغنيتها الجديدة.. روبي تعلن موعد إطلاق "ثانيتين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت النجمة روبي إطلاق أغنيتها الجديدة "ثانيتين" غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية الجديدة تأتي ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.



وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية الجدبدة حيث تداوله الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحيها داخل وخارج مصر.