الصور الأولى من كواليس "ورد وشوكولاتة"..قريبًا وحصريًا على يانغو بلاي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة "يانغو بلاي" عن الصور الحصرية الأولى من كواليس تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية، مسلسل "ورد وشوكولاتة". يجمع هذا العمل الدرامي المنتظر النجمين محمد فراج وزينة، ويشارك في المسلسل مجموعة من ألمع النجوم، منهم مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية.

الصور الأولي من كواليس مسلسل ورد وشوكولاتة

تأتي هذه الصور لزيادة حماس الجمهور، "ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويأتي هذا العمل في إطار تعاون درامي مميز مع "العدل جروب".

آخر أعمال الفنان محمد فراج

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فراج هو مسلسل "كتالوج" الذي طرح مؤخرًا عبر منصة نتفليكس وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى التي طرح فيها.

يواصل مسلسل كتالوج بطولة النجم محمد فراج، تصدره للأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس فى مصر والسعودية والأردن والكويت، منذ طرحه من أسبوعان، وذلك بعد أن حصد إشادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا بين مستخدميه كما أثنى النقاد والفنانين على العمل وكافة عناصره من إخراج وتمثيل وسيناريو وتصوير وديكور حيث حظى باهتمامات مشاهديه.



قصة مسلسل كتالوج

مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده إلى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.



أبطال مسلسل كتالوج

مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.