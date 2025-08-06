مهند حسني ينضم لأبطال فيلم "شلة ثانوي" مع فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد وسيد رجب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان مهند حسني على المشاركة في أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم "شلة ثانوي"، من بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب وسيد رجب وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث فيلم "شلة ثانوي" في إطار اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني.



وفيلم "شلة ثانوي" من بطولة فتحي عبد الوهاب، سيد رجب، بيومي فؤاد، شيرين رضا ، مهند حسنى و ظهور خاص أكرم حسني، الفيلم من تأليف عبد الفتاح كمال و إخراج هشام الشافعي ومن إنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزي شركة Beyond art.

يذكر أن آخر أعمال مهند حسني كان مشاركته في مسلسل "الكتيبة 101" الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2023، حيث دارت أحداثه في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن وكان من بطولة عددًا من نجوم الفن ومنهم: الفنان أسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وأخرون والعمل من وإخراج محمد سلامة.