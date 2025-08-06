Jurassic World: Rebirth" يواصل الزحف نحو المليار ويحقق طفرة عالمية في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصل فيلم المغامرة والإثارة العالمي Jurassic World: Rebirth تحقيق نجاح ساحق في دور العرض العالمية، بعدما وصلت إيراداته إلى 766 مليونًا و883 ألف دولار منذ طرحه رسميًا يوم 2 يوليو الماضي، ليواصل رحلته بثبات نحو عتبة المليار دولار، مثبتًا أن حمى الديناصورات ما زالت تجذب الجماهير رغم مرور عقود على ولادة السلسلة الشهيرة.

وتوزعت إيرادات الفيلم بين 317 مليونًا و672 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي المحلي، بينما حصد 449 مليونًا و211 ألف دولار من الأسواق العالمية، ليؤكد استمرار السلسلة كواحدة من أضخم عناوين السينما التجارية في 2025. ويستمر عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 133 دقيقة من إنتاج شركة Universal Pictures وسط إشادات واسعة بمؤثراته البصرية وإثارة أحداثه.

قصة تعيد الروح لعالم الديناصورات

تدور أحداث الجزء الجديد في فترة لاحقة لأحداث فيلم Dominion، حيث يُظهر العالم وقد سئم من جاذبية الديناصورات بعد الكوارث التي سببتها. وبينما بدأ عدد البشر في الانقراض التدريجي، يظل الجزء المزدهر الوحيد من الأرض في منطقة استوائية محظور على البشر دخولها. ومن هناك تنطلق حبكة الفيلم المثيرة حول شركة أدوية تستعين بالعميلة السرية زورا بينيت التي تجسدها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، لقيادة بعثة استكشافية إلى جزيرة معزولة كانت يومًا ما مسرحًا لتجارب Jurassic Park، من أجل استخراج الحمض النووي للديناصورات.

بطولة نجوم عالميين ومغامرة مستقلة

يشارك في بطولة الفيلم النجم الحائز على الأوسكار ماهرشالا علي بدور القائد دنكان، إلى جانب جوناثان بيلي، وروبرت فريند، ومانويل جارسيا رولفو، وإد سكراين. ويأتي الجزء الجديد كعمل شبه مستقل عن سلسلة Jurassic World السابقة، إذ يقدّم حكاية متكاملة دون تمهيد مباشر للأجزاء المستقبلية، كما يخلو من أي مشاهد بعد شارة النهاية، ليمنح الجمهور مغامرة مكتملة بطابعها الخاص.