كلوديا دوميت وإيلي دي لانج تنضمان إلى مغامرة الفضاء في الموسم الثاني من "THREE-BODY PROBLEM" على نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت منصة نتفليكس عن انضمام النجمتين كلوديا دوميت وإيلي دي لانج إلى فريق عمل الموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي الضخم THREE-BODY PROBLEM، المقتبس عن سلسلة الروايات الشهيرة للكاتب الصيني ليو تسيشين، والذي يواصل حصد اهتمام عشاق الدراما الفضائية في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع TVSeriesFinale، ستجسد دوميت شخصية الكابتن فان راين، بينما تقدم دي لانج شخصية أيلا، في إطار أحداث جديدة تحمل مزيدًا من التشويق والغموض في صراع البشر مع الغزو الفضائي المنتظر.

تدور قصة المسلسل في عالم مستقبلي يترقب فيه سكان الأرض وصول حضارة فضائية غامضة، فيما تنشغل القوى المتصارعة على الكوكب بوضع استراتيجياتها لمواجهة هذا التهديد. ويعود محور الأحداث إلى شخصية يي وينجي، عالمة الفيزياء الفلكية التي شهدت مقتل والدها على يد الحرس الأحمر، لتتخذ قرارًا مصيريًا بمساعدة الكائنات الفضائية على غزو الأرض، ما يفتح الباب أمام شبكة معقدة من المؤامرات والصراعات البشرية والكونية.

المسلسل من إبداع ديفيد بينيوف وفريقه، صناع مسلسل Game of Thrones، ويشارك في بطولته النجم العالمي ليام كننجهام إلى جانب بنديكت وونج وجون برادلي وجوفان أديبو وإيزا جونزاليس، إلى جانب نخبة من الوجوه المميزة مثل مارلو كيلي وأليكس شارب وزين تسينج وسامر عثماني، ليقدموا تجربة بصرية وفكرية تجمع بين التشويق العلمي والدراما الإنسانية.