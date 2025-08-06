توم هولاند يشعل العالم من قلب جلاسكو.. تصوير SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY يكشف ملامح مرحلة مارفل الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم -

ظهر النجم العالمي توم هولاند متقمصًا شخصية "بيتر باركر" أو الرجل العنكبوت في شوارع مدينة جلاسكو الأسكتلندية، حيث التقطت عدسات المصورين صورًا حصرية من كواليس تصوير فيلمه الجديد SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY، الذي يُعد واحدًا من أضخم إنتاجات عالم مارفل خلال المرحلة السادسة المنتظرة بشغف الأجواء في شوارع المدينة تحولت إلى مهرجان حي، حيث تكدّس الجمهور لمتابعة نجمهم المفضل أثناء تصوير لقطات مثيرة، بينما بدا فريق العمل حريصًا على فرض سرية تامة حول تفاصيل المشاهد الجديدة.

الفيلم المرتقب يُشارك في بطولته كوكبة من النجوم إلى جانب هولاند، أبرزهم زانديا التي تعود لتجسيد شخصية MJ، وجايكوب بالتون، ومارك رفالو الذي يجسد البطل الخارق Hulk، إضافة إلى مايكل ماندو، وجون بيرنثال، وسادي سينك، وليزا كولون زاياس، وأخيرًا تشارلي كوكس الذي سيواصل الظهور بشخصية Daredevil، في إشارة إلى توسيع الربط بين الشخصيات داخل عالم مارفل السينمائي.

ويُعد هذا العمل الفيلم الثامن والثلاثين في سلسلة أفلام مارفل الضخمة، كما سيكون الفيلم الثاني في المرحلة السادسة بعد فيلم THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS، ما يفتح الباب لمرحلة جديدة كليًا من الأحداث الملحمية.

ويستكمل SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY رحلة بيتر باركر بعد الأحداث الصادمة لفيلم SPIDER-MAN: NO WAY HOME الصادر عام 2021، حيث شهدنا ظهور دكتور سترينج الذي تسبب في فتح بوابات الكون المتعدد، وجلب مفاجآت كبرى أبرزها ظهور نسخ بديلة من الرجل العنكبوت قدمها النجمان أندرو جارفيلد وتوبي ماجواير، في واحدة من أكثر اللحظات السينمائية إثارة في تاريخ أفلام السوبرهيروز.

ويراهن صنّاع مارفل على هذا الجزء الجديد ليكون نقطة انطلاق لخط زمني مختلف مليء بالمفاجآت، وسط توقعات بأن يقدّم مغامرات أكثر جرأة وتأثيرًا على مستقبل شخصية سبايدر مان ضمن عالم مارفل الممتد.

كل الأنظار الآن تتجه نحو جلاسكو، حيث يتواصل التصوير في أجواء تجمع بين السرية والحماس الجماهيري، بينما يترقب عشاق السوبرهيروز الإعلان الرسمي عن موعد طرح الفيلم الذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر أحداث السينما العالمية في السنوات المقبلة.