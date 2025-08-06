“سبايدر مان: يوم جديد كليًا” يفتح بوابة الإثارة في عالم مارفل ويستعد لاكتساح شباك التذاكر صيف 2026

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل شركة مارفل توسيع إمبراطوريتها السينمائية الضخمة بإطلاق مشروعها الأحدث من سلسلة أفلام سبايدر مان، حيث بدأ فريق العمل تصوير فيلم SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY في استوديوهات Pinewood الشهيرة بإنجلترا، وسط توقعات بأن يكون هذا العمل محطة فارقة في تاريخ الشخصية الأشهر بعالم الأبطال الخارقين. ومن المقرر أن يُعرض الفيلم عالميًا في 31 يوليو 2026، ليصبح الجزء الرابع في السلسلة السينمائية الخاصة ببيتر باركر منذ انطلاق رحلة توم هولاند في البدلة الحمراء.

الفيلم الجديد لا يقتصر على إعادة تقديم مغامرة مثيرة لسبايدر مان فحسب، بل يشكّل حدثًا استثنائيًا لعشاق Marvel Cinematic Universe، إذ سيكون الفيلم الثامن والثلاثين ضمن هذا العالم المترابط ويمثل الجزء الثاني من المرحلة السادسة بعد فيلم The Fantastic Four: First Steps، مما يعني أن الأحداث القادمة ستفتح أبوابًا جديدة على مستوى الأكوان المتعددة.

ويضم العمل كوكبة من النجوم يجتمع فيها القدامى والجدد معًا، حيث يعود توم هولاند بطلًا أساسيًا إلى جانب زانديا وجايكوب بالتون، فيما ينضم إليهم كل من مارك رفالو في مفاجأة لمحبي “هالك”، ومايكل ماندو، جون بيرنثال، سادي سينك، ليزا كولون-زاياس، تشارلي كوكس، في تشكيلة توحي بأن الفيلم سيحمل خطوطًا درامية متشابكة وأحداثًا ضخمة على مستوى الأكشن والمؤثرات البصرية.

قصة الفيلم الجديد ستستكمل مباشرة ما بعد أحداث SPIDER-MAN: NO WAY HOME الذي صدر عام 2021، وهو الفيلم الذي قلب موازين عالم مارفل بفتح بوابة الأكوان المتعددة على يد دكتور سترينج، وشهد ظهور نسخ بديلة من سبايدر مان في مشهد تاريخي جمع أندرو جارفيلد وتوبي ماجواير معًا لأول مرة. ووفقًا للتسريبات الأولية، سيواصل “يوم جديد كليًا” استكشاف عواقب هذا الانفتاح على حياة بيتر باركر، وسط تحديات أكبر تهدد عالمه الشخصي وعالم الأبطال الخارقين بأسره.

تتوقع التقارير أن يشهد الفيلم انطلاقة ضخمة في شباك التذاكر بفضل الشعبية الهائلة للشخصية ونجاح الأجزاء السابقة، خاصة بعد أن حقق فيلم No Way Home أكثر من 1.9 مليار دولار عالميًا. كما أن انضمام وجوه جديدة وأبطال مألوفين لعالم مارفل يمنح العمل زخماً إضافياً قد يرفع من سقف التوقعات لدى الجمهور والنقاد معًا.