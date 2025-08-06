لهذا السبب... دينا الشربيني تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة دينا الشربيني تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما بدأت الأضواء تتجه نحوها مجددًا مع انطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية طلقني، الذي يجمعها بمجموعة كبيرة من نجوم الفن، في تعاون يُنتظر أن يحقق نجاحًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققتها مؤخرًا في السينما والدراما.

تصوير المشاهد الأولى في قلب القاهرة

انطلقت الكاميرات لتصوير أول مشاهد الفيلم في منطقة مصر الجديدة، حيث ظهر فريق العمل بكامل حماسه لإنجاز هذا المشروع الذي يُراهن عليه المنتجون ليكون أحد أبرز أفلام العام الجاري. ومن المقرر أن يتنقل فريق التصوير خلال الأسابيع القادمة بين عدة مواقع داخل القاهرة وخارجها لاستكمال مشاهد العمل، في محاولة لإضفاء تنوع بصري وجاذبية على الأحداث.

فيلم يجمع كوكبة من النجوم

فيلم طلقني يضم نخبة من الأسماء اللامعة في الوسط الفني، حيث يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التي يراهن عليها المخرج في تقديم طاقة جديدة للسينما المصرية. الفيلم من تأليف الكاتب الغنائي والسينمائي أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج شركة «نيو سينشري» والمنتج زيد الكردي، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والحداثة.

ثاني تعاون بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

ويأتي هذا العمل ليُسجل التعاون السينمائي الثاني على التوالي بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، بعد نجاحهما اللافت في فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي تصدّر شباك التذاكر العام الماضي وحقق إشادة نقدية وجماهيرية واسعة. ويبدو أن الثنائي يواصلان تقديم تجارب متجددة تحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا مع لمسات درامية تعكس تنوع موهبتيهما.

محمود فارس يواصل حضوره اللافت في السينما والدراما

كما يشارك في الفيلم الفنان محمود فارس، الذي بدأ بالفعل تصوير مشاهده وسط حماس كبير من صناع العمل. ويأتي انضمام فارس بعد نجاحه الأخير في مسلسل «المداح 5» خلال موسم دراما رمضان الماضي، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز، ليواصل تعزيز حضوره في السينما من خلال «طلقني» إلى جانب أسماء فنية كبيرة بحجم دينا الشربيني وباسم سمرة وكريم محمود عبد العزيز.

تغيير مرتقب لاسم الفيلم

ورغم أن العمل يحمل مؤقتًا اسم طلقني، فإن مصادر من داخل فريق الإنتاج كشفت عن وجود نية لتغيير الاسم لاحقًا ليكون أكثر توافقًا مع روح القصة وأحداثها الدرامية، وهو ما يثير فضول الجمهور لمعرفة الاتجاه النهائي للعمل قبل طرحه في دور العرض.