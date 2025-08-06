ساندرا نشأت تعود للدراما وتتصدر تريند جوجل مع انطلاق مسلسل "فخر الدلتا" بطولة أحمد رمزي



القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المخرجة الشهيرة ساندرا نشأت مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد إعلان انطلاق أحدث أعمالها الدرامية بعنوان "فخر الدلتا"، والذي يشهد تقديم الفنان الكوميدي الشاب أحمد رمزي لأول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التليفزيونية.

أحمد رمزي كشف عن الخبر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث نشر صورة توثق توقيعه مع شركة وايت فيلمز للمنتج مصطفى العوضي، معبرًا عن سعادته بخوض هذه التجربة الفريدة، وكتب قائلاً: "الحمد لله.. قريبًا مسلسل (فخر الدلتا) أول بطولة ليا مع المخرجة الكبيرة ساندرا نشأت والمخرج هادي بسيوني وتأليف عبد الرحمن جاويش.. دعواتكم."

العمل الجديد يحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، ومن المقرر أن تشرف ساندرا نشأت على تفاصيله الإخراجية كافة، بمشاركة المخرج هادي بسيوني، في تعاون يُعيدها للأضواء بعد فترة من الغياب عن المشهد الدرامي.

ويُذكر أن أحمد رمزي لمع خلال السنوات الأخيرة كمقدم لمحتوى كوميدي لامس قضايا الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم رهبة، مسلسل في بيتنا روبوت، ومسرحية حب على نضافة. إلى جانب ذلك، يواصل دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ويملك خبرة في الإخراج بعد مشاركته في تنفيذ برنامج الدحيح مع أحمد الغندور.