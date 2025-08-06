مي كساب تخطف الأنظار بفستان الزفاف وتتصدّر تريند جوجل وسط نشاط فني مكثّف

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة مي كساب في أن تتصدّر مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت جمهورها ومتابعيها جلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بفستان زفاف أنيق، في إطلالة لفتت الأنظار وأثارت إعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. مي كساب نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة بعبارة قصيرة لكنها معبّرة: "كوني عروسة كل يوم"، في رسالة إيجابية لجمهورها تحثّهم على الاحتفاء بالحياة والتمسك بمشاعر السعادة مهما كانت الظروف.

ولم تمر هذه الإطلالة مرور الكرام، حيث تحوّلت صور مي كساب إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها التعليقات التي عبّرت عن إعجاب المتابعين بجمالها وخفة ظلها المعتادة، في حين أثار البعض فضول الجمهور حول سر اختيارها لفستان الزفاف تحديدًا، معتبرين أنها دائمًا تعرف كيف تثير الاهتمام بخطوات بسيطة وذكية.

تصدّر مي كساب لتريند جوجل جاء بالتزامن مع فترة نشاط فني مكثف تعيشها الفنانة، سواء على المستوى السينمائي أو الدرامي. فهي تنتظر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة، أولهما فيلم "آخر رجل في العالم" الذي تجسد خلال أحداثه شخصية صحفية تخوض مجموعة من المغامرات والأحداث المثيرة. ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم بيومي فؤاد، أيمن منصور، محمد محمود، انتصار، وحمزة العيلي، والفيلم من قصة هشام هلال، وتأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.

أما الفيلم الثاني فهو "مؤلف ومخرج وحرامي"، حيث تقدّم مي كساب شخصية كوافيرة متزوجة من الفنان أحمد فتحي، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي خفيف، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم ميمي جمال، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، ومحمود حافظ، والفيلم من تأليف ميشيل منير وإخراج أسامة عمر. هذا التنوع في أدوارها يعكس رغبتها في كسر النمطية وتقديم شخصيات مختلفة تبرز قدراتها الفنية.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تواصل مي كساب تصوير الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي الشهير "اللعبة" مع الثنائي هشام ماجد وشيكو، وهو العمل الذي يحظى بشعبية كبيرة منذ انطلاقه ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث ارتبط الجمهور بالكيمياء الكوميدية التي تجمع أبطاله. وكانت آخر مشاركة درامية لها في رمضان 2025 من خلال ظهورها الخاص في مسلسل "المداح أسطورة العهد"، حيث جسدت شخصية خبيرة توقعات تلفزيونية تنبأت بعودة المداح من الموت، ما أدخلها في دوامة من المواقف المثيرة مع تطور الأحداث.