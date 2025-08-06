ميرنا المهندس.. فراشة الفن التي رحلت مبكرًا وتركَت بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة المصرية ميرنا المهندس، أيقونة الرقة والبراءة في الدراما والسينما المصرية، والتي غادرت عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015 عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض ترك في القلوب غصة وفي ذاكرة الفن علامات لا تُمحى. لم تكن رحيلها مجرد خبر عابر، بل صدمة هزّت الوسط الفني وجمهورها الذي اعتاد أن يراها بابتسامتها المشرقة وحضورها الطفولي المميز على الشاشة.

بدأت ميرنا مسيرتها الفنية مبكرًا جدًا، فبينما كان أطفال في عمرها منشغلين بألعاب الطفولة، كانت هي تخط أولى خطواتها نحو الشهرة من خلال الإعلانات التلفزيونية وهي لم تتجاوز العاشرة من عمرها. ولأن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة نجم متكامل، درست التمثيل أكاديميًا وتدربت على رقص الباليه الذي منحها ليونة وحضورًا مختلفًا أمام الكاميرا، لتصبح فيما بعد واحدة من أكثر الوجوه المحبوبة لجمهور التسعينيات وبداية الألفية.

انطلاقتها الكبيرة جاءت مع السينما من خلال فيلم "مستر دولار" عام 1993، لكن الدراما التلفزيونية كانت بوابتها الذهبية إلى قلوب الجمهور. لمع اسمها من خلال مسلسلات شكلت علامة في مسيرتها، أبرزها "حسن أرابيسك" و"ساكن قصادي"، اللذان فتحا أمامها طريق الشهرة الواسعة ورسخا صورتها كفنانة موهوبة قادرة على تقديم شخصيات متنوعة بصدق لافت. لم تكن ميرنا مجرد وجه جميل، بل ممثلة تجيد اللعب على أوتار المشاعر الإنسانية، وهذا ما جعلها قريبة من الجمهور.

لكن القدر كان أسرع من أحلامها، فمع نجاحها في الأعمال الدرامية الأخيرة مثل مسلسل "أريد رجلاً" مع الفنان إياد نصار، اشتد عليها المرض لتخوض رحلة علاج شاقة لم تفقد خلالها ابتسامتها. وبعد انتهائها من تصوير العمل، دخلت المستشفى في صراع أخير مع المرض انتهى برحيلها، تاركة فراغًا كبيرًا في قلوب محبيها وزملائها.

ورغم رحيلها المبكر، تركت ميرنا إرثًا فنيًا لا يُنسى من خلال مشاركتها في أعمال متنوعة ما بين السينما والدراما، منها أفلام "جيران السعد" مع سامح حسين و"زجزاج" مع محمد نجاتي، إلى جانب مجموعة من المسلسلات التي رسخت مكانتها كفنانة صاحبة حضور خاص لن يتكرر بسهولة.