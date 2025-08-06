لهذا السبب... محمد صبحي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد صبحي يتصدر تريند جوجل بعد نقله للعناية المركزة والجمهور يطمئن على حالته الصحية

تصدّر الفنان الكبير محمد صبحي قائمة محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نقله إلى العناية المركزة، وهو ما أثار حالة من القلق بين محبيه ومتابعيه في مصر والوطن العربي.

مصدر مقرب من النجم المسرحي الشهير كشف أن دخول صبحي للعناية المركزة جاء كإجراء احترازي لضبط بعض المؤشرات الصحية عقب تعرضه لإغماء مفاجئ نتيجة الإرهاق وضغط العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن حالته الآن مستقرة تمامًا وأنه في كامل وعيه.

جمال صبحي، شقيق الفنان ومدير فرقته المسرحية، حرص على طمأنة جمهور شقيقه في تصريحات خاصة مؤكدًا أن الوضع الصحي مطمئن للغاية، وأن محمد صبحي سيغادر المستشفى خلال فترة وجيزة بعد انتهاء الأطباء من الفحوصات النهائية، موجّهًا الشكر لكل من تواصل وسأل واهتم بالحالة الصحية للفنان الكبير.

الخبر سرعان ما تصدّر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت ردود الفعل بين حالة القلق والدعوات له بالشفاء العاجل، وبين رسائل الحب والتقدير لمسيرته الفنية الطويلة، مؤكدين أنه واحد من أهم أعمدة الفن والمسرح المصري والعربي.

محمد صبحي، المولود في 3 مارس 1948 بالقاهرة، يُعد أحد أبرز الأسماء التي صنعت تاريخ المسرح المصري المعاصر. بدأت رحلته من شارع محمد علي حيث تأثر بأجواء الفن منذ طفولته، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ويتخرج بتقدير امتياز عام 1970. رفض التعيين كمعيد في المعهد ليؤسس مع الكاتب الراحل لينين الرملي فرقة “استوديو 80”، التي قدّمت أعمالًا مسرحية خالدة تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور.

خلال مسيرته الممتدة قدم صبحي للمسرح 28 عملًا من أبرزها: “هاللو شلبي، الهمجي، غزل البنات، خيبتنا، وهاللو أمريكا”، فيما تألق في 13 مسلسلًا أبرزها “رحلة المليون، سنبل بعد المليون، فارس بلا جواد، وعائلة ونيس”، إلى جانب مشاركته في 26 فيلمًا سينمائيًا، بينها “الكرنك، هنا القاهرة، أونكل زيزو حبيبي، والشيطانة التي أحبتني”.

كما اشتهر صبحي بمواقفه الفنية الملتزمة وحرصه على تقديم أعمال تحمل رسائل اجتماعية وإنسانية، وكان آخر أعماله المسرحية “فارس يكشف المستور” والتي انتهى من عرضها مؤخرًا وتم تصويرها تليفزيونيًا تمهيدًا لبثها على الفضائيات قريبًا.