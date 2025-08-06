نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد ضحية حفل محمد رمضان: "الفنان لم يعدنا بأي تعويضات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى والد الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال الحفل الأخير للفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، ما تم تداوله بشأن تلقيه تعويضًا ماليًا كبيرًا، مؤكدًا أن "المال لا يعادل الروح، ولا نقبل أن يُعوَّض ابننا بالمال".

وفي تصريحات تلفزيونية، قال حسن العفوي، والد الضحية، إن رمضان زارهم في المستشفى عقب الحادث مباشرة، ثم غادر سريعًا ولم يظهر مجددًا، ولم يَعِد بأي شكل من أشكال التعويض.

وأضاف العفوي أن العائلة لا تبحث عن تعويض مادي، بل تطالب بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة نجلهم. وأشار إلى أنه حرر محضرًا رسميًا بالواقعة وقت وقوعها.

ولفت إلى أن الحفل شهد فوضى كبيرة بسبب غياب التنظيم الجيد، وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية، مما تسبب في حالة تدافع بين الحضور أدت إلى وفاة ابنه.

ملابسات الحادث:

تعود تفاصيل الحادث إلى الأسبوع الماضي، عندما سقطت ألعاب نارية وسط الجمهور أثناء حفل محمد رمضان في منطقة بورتو، ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة آخرين.

ورغم المأساة، أحيى رمضان حفلًا جديدًا بعد يومين فقط في الساحل الشمالي، موضحًا أنه ملتزم تجاه الجهة المنظمة. لكن ظهوره مجددًا على المسرح أثار انقسامًا بين متابعين رأوا في ذلك احترامًا للعقود، وآخرين اعتبروه تجاهلًا لحادث مأساوي لا تزال آثاره قائمة.