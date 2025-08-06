نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد نقله إلى المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنان محمد صبحي، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة، وذلك بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإرهاق شديد بسبب ضغط العمل.

وأوضح زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC"، أن الفنان محمد صبحي كان يعمل على تصوير مسرحية جديدة ويُشرف على عملية المونتاج، حيث استمر في العمل لساعات طويلة دون راحة، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل مؤقت.

وأضاف: "تم نقل صبحي إلى المستشفى بعد شعوره بإجهاد شديد، والتشخيص أكد أنه مجرد إرهاق ناتج عن المجهود الزائد، وقد تم تجهيز غرفة عناية مركزة لمتابعته عن قرب، لكن الحالة مطمئنة".

واختتم زكي حديثه قائلًا: "نطمئن الجميع، الحالة لا تدعو للقلق، وما يحدث هو مجرد إجراء احترازي لمراقبة صحته".