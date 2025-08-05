بهذه الطريقه.. شريف منير يكشف عن تعاون جديد مع أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع انستجرام، عن تعاون فني جديد يجمعه مع احمد السقا خلال الفترة المقبلة.

شريف منير يكشف عن تعاون جديد مع أحمد السقا

ونشر شريف منير عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صوره تجمعه مع أحمد السقا، قائلا: «انتظروا قريبا».

اعمال جمعت شريف منير وأحمد السقا

وشارك احمد السقا وشريف منير سويا في مسرحية كده أوكيه بجانب عدد كبير من النجوم، وايضا فيلم شورت وفانلة وكاب عام 2000 بطولة احمد عيد وداليا مصطفى ونور وسامي العدل، إخراج سعيد حامد، بينما آخر عمل جمع السقا وشريف منير كان فيلم "من 30 سنة" الذي أنتج عام 2016 وشارك في بطولته منى زكي وميرفت أمين وصلاح عبد الله وجميلة عوض، وايضا فيلم السرب بطولة أحمد السقا ودياب وشريف منير، وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال شريف منير

وكان آخر أعمال شريف منير، مسلسل «بقينا اتنين» الذي انطلق ضمن أعمال موسم دراما رمضان 2024 مؤخرا، والعمل من بطولة رانيا يوسف، إدوارد، وميمي جمال، ويوسف عثمان، ونانسي هلال، وتامر فرج، وطارق عبد العزيز، ومروة عبد المنعم، وعمر طلعت زكريا، وياسر الطوبجي، وعزت زين، وعزة لبيب، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

اخر اعمال احمد السقا

بينما كان اخر اعمال احمد السقا هو فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.