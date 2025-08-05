نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بودكاست "سلام" للإعلامية رولا خرسا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الجمعة القادمة أولى حلقات بودكاست "سلام" الذي تقدمه الإعلامية رولا خرسا عبر منصة زدنى الرقمية.

بودكاست "سلام "تجربة إعلامية جديدة تمزج بين البُعد الروحي والطرح الإنساني والفكري.

ويركز على تقديم رحلة روحية وإنسانية ملهمة، تستضيف خلالها الإعلامية رولا خرسا نخبة من الشخصيات المصرية والعربية، الذين يشاركون تجاربهم الشخصية والروحية وعلاقاتهم بالله، ويسلطون الضوء على جوانب خفية ومؤثرة من حياة الأولياء والصالحين، إلى جانب مناقشة قضايا وقصص تاريخية مثيرة برؤى مغايرة وزوايا جديدة.

يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي أمير لاشين، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، والصحفية شيرين بدوي، وإخراج مجدي كمال.وانتاج شركة فري ميديا للإنتاج الفني.

وقالت الإعلامية رولا خرسا إن بودكاست "سلام" يهدف إلى خلق مساحة للتأمل والبحث عن السلام الداخلي والتوازن النفسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط والتوترات في الحياة وأضافت أن "السلام قد يكون هو المفتاح الحقيقي للسعادة، وليس المال أو المنصب أو الجاه كما يظن البعض".

البرنامج يأتي في إطار التوسع في إنتاج المحتوى الاعلامى النوعي والروحاني على المنصات الرقمية، ويمثل تجربة جديدة تسعى إلى تعميق الوعي الروحي والإنساني لدى الجمهور.