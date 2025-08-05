نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد صبحي مطلوب علي جوجل ويتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان محمد صبحي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية،وذلك بعدما تعرض صباح اليوم لأزمة صحية مفاجئة ونُقل إلى المستشفى، وذلك نتيجة للإجهاد بسبب العمل المتواصل.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صبحي

وطمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهوره على حالته الصحية، في بيان رسمي مؤكدًا أن حالته أصبحت جيدة، وهو يتواجد في المستشفى من أجل عمل الفحوصات الطبية للتأكد من سلامته واستقرار حالته الصحية ليس أكثر، وسوف يغادر إلى منزله خلال فترة قصيرة.

آخر أعمال محمد صبحي

وكان آخر أعمال محمد صبحي هي مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، الذي عرضها عام 2022، وشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم وفاء صادق، كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، من تأليف مصطفي شهيب، وتصميم ديكورات محمد الغرباوي، وأشعار عبدالله حسن، ومن موسيقى وألحان شريف حمدان.

وايضا شارك محمد صبحي في مسرحية فارس يكشف المستور، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبد الله حسن، والموسيقى والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.

تفاصيل مسرحية فارس يكشف المستور

ومسرحية فارس يكشف المستور تعتبر كوميدية غنائية استعراضية بطولة محمد صبحي، ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.