بالصور.. عزوز عادل يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. عزوز عادل يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عصر اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية.

وعبر عزوز عادل عن سعادته بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ مشيرا إنه ا واجب وطني علي كل مصري يحب بلده، مشيرا بان المشاركة والتصويت تدفع العملية الانتخابية بالظهور بشكل مشرف امام العالم اجمع.

وقال عزوز إنه مجلس الشيوخ له تاثير كبير علي الحركة السياسية والتشريعية التي تؤثر علي المواطن المصري، ولذلك لا بد من المشاركة فيها، مختتما حديثه بان الإقبال الجماهيري علي الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥ كانت كبيرة جدا وهو ما يعكس طموحات وأمنيات الشارع المصري.

يذكر ان اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ امس الاثنين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بينما تستمر حتي الآن حتي التاسعة مساءا.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

ويتنافس 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، من بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا ممثلين لأحزاب سياسية، بينما تخوض الانتخابات على نظام القوائم المغلقة قائمة واحدة، وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"

