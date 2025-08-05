نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ذكرى وفاة فراشة الفن.. رحلة ميرنا المهندس مع الحجاب والنقاب في المقال التالي

يحل اليوم 5 أغسطس ذكرى وفاة فراشة الفن "ميرنا المهندس" التى رحلت عن عالمنا عام 2015، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، لتترك خلفها أعمال لا تنسى.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية رحلة ميرنا المهندس مع الحجاب والنقاب..

رحلة ميرنا المهندس مع الحجاب والنقاب

سبق، وكشفت ميرنا المهندس في تصريحات تلفزيونية إنه ا قررت ارتداء الحجاب في فترة مرضها بعد العودة من ألمانيا، حيث أقنعها أحد الشيوخ أن التقرب من الله بالحجاب هو أمر حتمي في تلك المرحلة من حياتها، وبعد ذلك أقنعها الشيخ أن الحجاب غير كافي بسبب جمالها الملحوظ فارتدت النقاب، وبسببه كادت تتعرض لحادث سير بسبب تعثر رؤيتها من خلف النقاب، وهنا قررت ميرنا أن حياتها تحتاج إلى وقفة، وأن التقرب من الله وطلب الشفاء لن يكون بهذه الطريقة، فعادت إلى شكلها الذي تعرفه وتفضله على حد تعبيرها.

مسيرة ميرنا المهندس

ولدت ميرنا المهندس في القاهرة عام 1976، وبدأت مشوارها الفني منذ طفولتها من خلال الإعلانات، ثم لفتت الأنظار بأدوارها في الدراما المصرية منتصف التسعينيات، وكانت انطلاقتها الحقيقية مع مسلسل ساكن قصادي عام 1995، شاركت ميرنا فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية بأدوار رئيسية ومتميزة منها "أريد حلا"، مع الفنان الأردنى إياد نصار، وفيلمى "جيران السعد" مع سامح حسين، و"زجزاج"، مع محمد نجاتى وعدد من الفنانين الشباب.

رحلة ميرنا المهندس مع سرطان القولون

بدأت معاناة ميرنا المهندس مع مرض سرطان القولون من خلال تشخيص خاطئ، إذ أخبرها الأطباء بأنها تعاني فقط من التهاب في الأمعاء الغليظة، وخضعت لكورس علاج لمدة 12 يومًا يتضمن مادة الكورتيزون بالإضافة إلى جرعة مكثفة من المضادات الحيوية حسب ما ذكرته في لقاء تلفزيوني سابقا، تزامنًا مع سوء التغذية ومعاناتها مع الاكتئاب حتى وصل وزنها إلي 35 كيلوجرامًا فقط.