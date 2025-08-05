نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "تان".. سارة سلامة تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة سارة سلامة قلوب متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما شاركت مجموعة من الصور خلال إجازتها الصيفية.

أحدث ظهور لـ سارة سلامة

وظهرت سارة سلامة في الصور بإطلالة أنيقة باللون الأسود على البحر، وتركت شعرها منسدلا علي كتافيها، وملامح طبيعية اكتسابها "تان" مميزا خلال الإجازة.

اخر اعمال سارة سلامة

وكان اخر اعمال سارة سلامة هو مسلسل "نقطة سودة" من بطولة أحمد مجدي وأحمد فهمي ونضال الشافعي ووفاء عامر وأحمد بدير، وسماح أنور، وأشرف عبد الغفور، وناهد رشدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وأحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

وايضا شاركت في مسلسل "أم البنات" من بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

كما شاركت في مسلسل "الأجهر" من بطولة عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.