فخر الدلتا.. أحمد رمزي بطل مسلسل جديد بالتعاون مع ساندرا نشأت وهادي بسيوني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن صانع المحتوى والفنان الشاب أحمد رمزي عن بطولته لمسلسل جديد تحت عنوان "فخر الدلتا" بالتعاون مع ساندرا نشأت وهادي بسيوني ومن تأليف عبد الرحمن جاويش

مسلسل فخر الدلتا كوميدي اجتماعي ومن إنتاج شركة white films وهو البطولة الأولى لأحمد رمزي في عالم الدراما وكتب "الحمد لله.. قريبًا مسلسل ( فخر الدلتا ).. أول بطولة ليا.. مع المخرجة ساندرا نشأت، والمخرج هادي بسيوني، وتأليف عبد الرحمن جاويش.. من إنتاج وايت فيلمز – (مصطفى العوضي).. دعواتكم"

يذكر أن أحمد رمزي هو صانع محتوى كوميدي وطالب بمعهد الفنون المسرحية جذب إليه الأنظار مؤخرا بعد تقديمه عدة فيديوهات كوميدية نالت إعجاب الكثيرين وآخرها فيديو "خيالي في الامتحان" والذي حقق عشرات الملايين من المشاهدات وقدم فيه شاب يحلم بأن يكون بطلا في السينما والدراما واشترك معه العديد من النجوم مثل هشام ماجد،ويجز،أحمد الفيشاوي،جيهان الشماشرجي والمنتج جمال العدل