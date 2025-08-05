بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - اشعلت الفنانة نوال الزغبي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما شاركت مجموعه من صور حفلها الأخير في لبنان.

إطلالة نوال الزغبي

و أطلت نوال الزغبي في الحفل بإطلالة جريئه، وظهرت بفستان فضي لامع مرصع بكريستالات بفتحة من منطقة الصدر مع فتحات من الأجناب وشق جانبي طويل كشف ساقها.

اخر اعمال نوال الزغبي

وكان اخر اعمال نوال الزغبي هو ألبوم مشاعر الذي طرحت مجموعة من أغانيه، التي تميزت بالتنوع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي.

اغاني ألبوم مشاعر

وأغنية "يا مشاعر" كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر، توزيع وميكس وماستر عمر صباغ، طرحت أغنيات "ماضي وفات" و"أجي بالدلع" و"كان ليك وحشة".

تفاصيل ألبوم مشاعر

ووضع ألبوم مشاعر نوال الزغبي من جديد في قلب الساحة الفنية بقوة، حيث اختارت بعناية مزيجًا من اللهجات والأنماط الموسيقية، ما يعكس نضجها الفني وحرصها الدائم على تقديم محتوى متجدد يواكب الذائقة المعاصرة دون أن يتخلى عن الهوية العاطفية التي تميزت بها على مدار مسيرتها.

تتميز أغاني البوم "يا مشاعر" بالتنوع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، ما عكس ذكاء نوال الزغبي في اختيار أعمال تناسب ذوق الجمهور المصري خصوصًا، والعربي عمومًا، كما جاء التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين المصريين ليضيف ثقلًا خاصًا على هذا العمل، ويؤكد شغف نوال بالموسيقى المصرية التي لطالما قدّمت عبرها أهم نجاحاتها.