الجمعة.. شيرين ضيفة برنامج منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة شيرين ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".

شيرين ضيفة برنامج منى الشاذلي

وتكشف شيرين خلال اللقاء أسرار وكواليس خاصة عن رحلتها الفنية الممتدة وكيف اقتحمت مجال الفن وأهم التحديات التي واجهتها طوال مسيرتها.

آخر أعمال شيرين

وكان آخر أعمال شيرين هو مسلسل "أشغال شقة جدا"، وعرض في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وشارك في العمل هشام ماجد ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

أحداث مسلسل أشغال شقة جدا

ويستكمل الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، أحداث الجزء الأول، والتي دارت في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد، الذي يجسد خلال الأحداث شخصية طبيب شرعي، وأسماء جلال، التي تلعب دور إعلامية، وعرض المسلسل في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

ويضم مسلسل أشغال شقة جدا، بجانب هشام ماجد، كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح