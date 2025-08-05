نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس المقبل الحدث الأبرز في الحركة المسرحية لعام 2025 في المقال التالي

في سابقة مسرحية تُعد الأولى من نوعها، تشهد الحركة المسرحية المصرية هذا العام حدثًا فنيًا استثنائيًا، حيث تقدم فرقة المسرح المصري عرضًا غير تقليديًا بعنوان “الست”، يُعيد إحياء العلاقة الفنية والإنسانية بين كوكب الشرق أم كلثوم والملحن العبقري بليغ حمدي، ضمن مشروع “المسرح الثري” الذي يقوده الفنان والمخرج ناصر عبد الحفيظ.

كان مؤسس الفرقه قد بث فيديو خفيف الظل علي منصة الفرقة قال فيها الجمهور اللي هيحضر يوم الخميس هيكون اول جمهور يشوف ام كلثوم مسرحية في مصر والأبطال اللي هيقدموا العرض واللي خلف الكواليس هيكونوا اول فنانين يقدموا ام كلثوم مسرحية والأجمل من كل ده ان الخميس الأول من كل شهر كانت الست حريصة تقابل جمهورها وبناء عليه اخترنا الخميس الأول من الشهر



العرض يُقام على خشبة مسرح الحياة بوسط القاهرة، ويتميز بمقاربة إبداعية جديدة، حيث يمزج بين الأداء التمثيلي والغنائي والتعبير الجسدي، دون الاعتماد على ديكور أو مؤثرات بصرية تقليدية، مما يضع الجمهور في مواجهة مباشرة مع جوهر الإبداع الفني.

بطولة:

• الفنانة الشابة فريدة حماد في دور “أم كلثوم”

• الفنان القدير محمد عزت في دور “بليغ حمدي”

الفريق الفني:

• مساعدا إخراج: إسلام ماكي، ميادة يحيي

• مخرج منفذ: أحمد رحومة

• تأليف وإخراج: ناصر عبد الحفيظ

المسرح الثري… مشروع فني مصري الهوية عالمي الطموح

“الست” ليست العرض الوحيد الذي تقدمه الفرقة، بل تأتي ضمن باقة عروض تقدمها فرقة المسرح المصري تحت مظلة “المسرح الثري”، وهو تيار مسرحي معاصر يُراهن على الممثل كمحور أساسي، مستغنيًا عن كافة عناصر الإبهار التقليدية من ديكور وإضاءة مسرفة، ليقدّم تجارب فنية تعتمد على الصوت، الجسد، والرمز فقط.

خماسية “المسرح الثري”:

1. وجوه

2. متجوزين واللا..!؟

3. الجوازة باظت

4. بليغ

5. الست

يقدمها اثني عشر فنان وفنانه

محمد عزت، احمد رحومه، ريان هاشم، فريدة حماد، لمياء العبد، إسلام ماكي، ميادة يحيي، دينا احمد، عاصم عبدالله، ريم العزب،

فاطمة صلاح، مساعد مخرج نيفين خلة. مسؤل إعلامي جني، تصميم دعاية نجلاء فتحي، مخرج منفذ اسماء عفيفي

جولات الفرقة… من قلب القاهرة إلى العواصم العربية

الجزائر، تونس، بغداد، الكويت ومؤخرًا ليبيا كضيف شرف مونديال المسرح المغاربي

تقدم الفرقة خماسيتها المسرحية في اسبوع مسرحي مصري اصيل في المحافظات والعواصم العربية كل يوم عرض مختلف عن الآخر

تحظي الفرقة في عروضها دائما

بحضور دبلوماسي وإعلامي وفني واسع، وإشادة جماهيرية من الجمهور

جولة المدارس – رعاية تعليمية

• بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مثل:

• مدارس خطوات التقدم

• مدرسة كيزن الدولية

• العروض شملت:

• القاهرة

• الجيزة

• الإسكندرية

• المنصورة

• تهدف الجولة إلى نشر الثقافة المسرحية في الأوساط التعليمية

أسبوع المسرح الثري – القاهرة، أغسطس 2025

• على خشبة مسرح الحياة وسط العاصمة

• عرض مزدوج يوم 7 أغسطس:

• الساعة 7 مساءً: “الجوازة باظت”

• الساعة 9 مساءً: “الست”

• برعاية السفارة الليبية في القاهرة

• حضور لافت للجالية العربية، والإعلاميين، وقيادات الثقافة والفن

كلمة أخيرة

يُعد عرض “الست” ومجمل مشروع “المسرح الثري” خطوة جريئة تعيد تعريف علاقة المتفرج بالمسرح، حيث يُستعاد التراث بروح معاصرة، وتُبنى جسور جديدة بين الأجيال. وفي وقت تتكاثر فيه العروض السطحية، يثبت المسرح المصري من جديد أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى بهرجة، بل إلى صدق، وبساطة، وجسارة في الطرح