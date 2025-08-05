فن ومشاهير

أمير كرارة وهنا الزاهد يحافظان على المركز الثاني في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الشاطر" نجاحًا هائلًا فور طرحه بدور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 1،822،767 جنيهًا، هذا جعله يتصدر المركز الثاني ط في شباك التذاكر،  طبعد فيلم “روكي الغلابة” لـ دنيا سمير غانم.

 

 

 

 

أبطال فيلم الشاطر

 

"الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

 

 

 


أحداث فيلم الشاطر


وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

