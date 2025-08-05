نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين تروج لفيلمها الجديد "المفتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنان صابرين لأحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم "المفتاح"، الذي بدأت تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صابرين صورة كواليس تصوير الفيلم، معلقة عليها: "قريبًا المفتاح".

أحدث أعمال صابرين



ومن ناحية اخري، تنتظر صابرين عرض فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة المقبلة، وتشارك فى بكولته إلى جانب زينة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندوالعدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.



آخر أعمال صابرين

وكان اخر اعمال صابرين هو مشاركتها في سباق رمضان الماضي 2024 بمسلسل مسار إجباري، وقدمت فيه دور إحسان وهى والدة عصام عمر، ودارت أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة تعتمد على جريمة قتل، حول الشابان أحمد داش وعصام عمر، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والفنانين منهم صابرين، بسمة، نور إيهاب، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان.